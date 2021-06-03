Разбираемся в тонкостях рейтинга ИИХФ.

Перед стартом ЧМ-2021 рейтинг ИИХФ, ранжирующий все хоккейные сборные, выглядел так:

1. Канада — 3470 очков. 2. Россия — 3400. 3. Финляндия — 3345. 4. Швеция — 3325. 5. Чехия — 3200. 6. США — 3140. 7. Германия — 3090. 8. Швейцария — 3060...

Рейтинг считается следующим образом: в зависимости от места на чемпионате мира и Олимпиаде сборные получают баллы:

1-е место — 1200 баллов, 2-е — 1160, 3-е — 1120, 4-е — 1100, 5-е — 1060, 6-е — 1040, 7-е — 1020, 8-е -1000, 9-е — 960, далее — падение на 20 баллов для каждого места.

Учитываются четыре последних чемпионата мира и последняя Олимпиада, при этом ЧМ данного года считается по полной стоимости (100 процентов), прошлого года — за 75 процентов от баллов (то есть победитель, например, получает 900 очков, а не 1200), позапрошлого — за 50 процентов (у победителя — 600 баллов), и, наконец, 25 процентов (300 баллов для чемпиона) для турнира трехлетней давности. Олимпиада считается по тому же коэффициенту, что и ЧМ, который проводился в один год с ней.

То есть до ЧМ-2021 в рейтинге учитывались: ЧМ-2020 (100 процентов), ЧМ-2019 (75), ЧМ-2018 (50), ОИ-2018 (50), ЧМ-2017 (25).

Поскольку прошлый чемпионат мира был отменен из-за ковида, ИИХФ дала очки рейтинга согласно текущему на тот момент ранжиру: Канада получила 1200 баллов, Россия — 1160 и так далее. Немного странное решение — логичнее было бы вообще не учитывать этот турнир, — но как есть.

3400 баллов России — это 1160 от виртуального ЧМ-2020 (опять же виртуальное второе место), 840 от ЧМ-2019 (бронза), 520 от ЧМ-2018 (вылет в четвертьфинале, 6-е место), 600 от Олимпиады в Пхенчхане (золото) и 280 от ЧМ-2017 (бронза).

После нынешнего чемпионата мира к рейтингу добавятся его результаты, тот самый несуществующий ЧМ-2020 будет считаться за 75 процентов, ЧМ-2019 — за 50, ЧМ-2018 и Олимпиада — за 25, а ЧМ-2017 больше не будет учитываться в ранжире.

Перед четвертьфиналами предварительный рейтинг-2021 выглядит так:

1. Канада — 3035. 2. Россия — 3030. 3. Финляндия — 3985. 4. США — 2885. 5. Швеция — 2880. 6. Чехия — 2875. 7. Германия — 2805. 8. Швейцария — 2775. 9. Словакия — 2775...

Этот рейтинг учитывает, что Россия, например, точно наберет не меньше 1040 очков (так как была первой в группе и не займет общее место ниже шестого), а вот Канаде пока зачтено только 1000 баллов (она стала четвертой в группе и может занять итоговую восьмую позицию). Рассмотрим расклады сегодняшнего матча:

— Если Россия побеждает, то в худшем случает станет четвертой на турнире, наберет за ЧМ 1100 баллов, что в общей сложности даст 3090 очков. Канада с 3035 очками останется позади.

— При таком варианте обогнать Россию сможет только Финляндия: для этого сборной Суоми надо будет либо выиграть золото, либо взять серебро, причем россиян не будет в финале.

— А вот если Россия проиграет Канаде, то не обойдет ее в рейтинге, и потенциально может опуститься на третью строчку — ниже финнов или чехов.