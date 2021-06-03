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Если Россия победит Канаду, впереди — Финляндия или Чехия. Расклады на плей-офф чемпионата мира

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 19:00
Хоккеисты сборной России. Фото IIHF
Хоккеисты сборной России. Фото IIHF
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В последний раз разбираем сетку турнира в Риге.

Cыграны первые четвертьфиналы чемпионата мира: Швейцария проиграла Германии (2:3 Б), а США победили Словакию (6:1). Чуть позже состоятся еще два матча:

20.15. Россия — Канада
20.15. Финляндия — Чехия

Напомним, что на турнирах ИИХФ (ЧМ, МЧМ, ЮЧМ) в плей-офф нет жесткой сетки, при которой, например, победитель матча Россия — Канада попадал в полуфинале на финнов или чехов. Вместо этого для определения пар после четвертьфиналов формируется специальный рейтинг всех восьми сборных по следующим критериям:

— место в группе
— очки
— разность шайб
— число голов

Этот рейтинг на ЧМ-2021 выглядит так:

1. США (В1, 18 очков)
2. Россия (А1, 17 очков)
3. Финляндия (В2, 17 очков)
4. Швейцария (А2, 15 очков)
5. Чехия (А3, 13 очков)
6. Германия (В3, 12 очков)
7. Словакия (А4, 12 очков)
8. Канада (В4, 10 очков)

После четвертьфиналов лучшая из оставшихся по рейтингу команда (это уже точно США) попадает на худшую из оставшихся, а вторая по «посеву» — на третью. Рассмотрим все возможные варианты полуфиналов с учетом вылета Швейцарии и Словакии:

1) Если побеждают Россия и Финляндия, то будут полуфиналы США — Германия, Россия — Финляндия.
2) Если побеждают Россия и Чехия, то будут полуфиналы США — Германия, Россия — Чехия.
3) Если побеждают Канада и Финляндия, то будут полуфиналы США — Канада и Финляндия — Германия.
4) Если побеждают Канада и Чехия, то будут полуфиналы США — Канада и Чехия — Германия.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры