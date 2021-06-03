Последний матч России с Канадой в плей-офф ЧМ: Капризов ошибся в овертайме, а зарешал Макдэвид

Сегодня мы точно должны их обыгрывать — таких звезд в составе соперника уже нет.

Последний раз сборная России встречалась со сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Тогда наша команда уступила извечному сопернику в овертайме и, несмотря на то что впервые с 2014 года осталась без медалей, подарила воистину роскошный матч с девятью голами и драматичной развязкой.

Чемпионат мира-2018. 1/4 финала

Россия — Канада — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Парэйко — 3 (бол., Макдэвид, Эберле), 4:45 — 0:1. Ньюджент-Хопкинс — 5 (бол., Макдэвид, Парэйко), 31:51 — 0:2. Михеев — 3 (Анисимов, Зайцев), 32:53 — 1:2. Барабанов — 4 (Дадонов), 37:32 — 2:2. Террис — 1 (Шворц), 47:11 — 2:3. Андронов — 1 (Зайцев, Сошников), 48:44 — 3:3. Дюбуа — 3 (Жост), 52:36 — 3:4. Анисимов — 3 (Григоренко, Зайцев), 54:34 — 4:4. О`Райлли — 4 (бол., Макдэвид, Экблад), 64:57 — 4:5.

Вратари: Шестеркин — Кюмпер.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 30 (4+15+8+3) — 41 (12+9+15+5).

Судьи: Лемелин, Рантала.

17 мая 2018. Копенгаген. Royal Arena.

Россия привезла команду из КХЛ

На турнир в Копенгаген россиян повез Илья Воробьев, который после золота Пхенчхана сменил Олега Знарка и втихую готовился к переезду в Санкт-Петербург под крыло к Роману Ротенбергу. И на своем первом ЧМ в роли главного тренера ему досталась на 90% кахаэловская команда. Помочь сборной в Дании из тех, кто играет в Северной Америке, согласились только Евгений Дадонов, Артем Анисимов, Никита Зайцев.

Отказников из НХЛ было так много, что пришлось звать даже Максима Мамина с Никитой Сошниковым, которые большую часть того сезона провели в АХЛ и точно не были на голову выше других кандидатов из КХЛ. Залезть в медали без привычного внушительного североамериканского десанта было можно, но это оказалось сложно. Так что решать задачу со звездочкой Воробьеву пришлось со стареющим Дацюком, уже разносившим родную лигу Капризовым и выходившим на проектную мощность Ильей Михеевым.

И на групповом этапе за «сборную КХЛ» точно не было стыдно. В первых трех матчах россияне катком прошлись по французам, австрийцам и белорусам, ни разу не пропустив. Вполне ожидаемо мы уступили шведам, у которых зажигал Мика Зибанежад и была по-настоящему звездная команда с Экманом — Ларссоном, Клингбергом, Форсбергом, Нюквистом и Арвидссоном. А чуть раньше первое поражение на турнире Воробьеву нанесли чехи с Крейчи и Пастрняком: тогда парочка из «Бостона» только-только прилетела из-за океана в Данию и в первом же матче огорчила россиян в овертайме, организовав все четыре шайбы ворота Василия Кошечкина. Тем не менее парни Йозефа Яндача финишировали лишь третьими и подкинули сборной России сюрприз в виде канадцев.

17 мая 2018 года. Россия — Канада — 4:5 ОТ. Фото ФХР

У Канады были Макдэвид и нынешний тренер «Автомобилиста»

А вот у «Кленовых» в Копенгагене была самая молодая команда на турнире во главе с нынешним главным тренером «Автомобилиста» Биллом Питерсом. В обороне у канадцев были Аарон Экблад, Дарнелл Нерс, Джоэль Эдмундсон, Колтон Парэйко, дико талантливый Тома Шабо и олимпийский чемпион Марк-Эдуард Власик. Зашкаливала концентрация таланта и в атаке, где у них были Бо Хорват, Мэттью Барзал, Пьер-Люк Дюбуа, Энтони Бовилье, Тайсон Йост. А во главе всей этой банды зажигали Райан О'Райлли, Джордан Эберле, Райан Нюджент-Хопкинс и разрывной Коннор Макдэвид, получивший в Дании капитанскую нашивку.

17 мая 2018 года. Россия — Канада — 4:5 ОТ. Фото фхр

Правда, в группе у канадцев все было не так радужно, как должно было быть. Уже в стартовом матче команду Питерса в овертайме перемололи американцы с Джонни Годро, Диланом Ларкином и Патриком Кейном, а финны усилиями Микко Рантанена и Теуво Терявяйнена и вовсе разгромили этот сгусток таланта со счетом 5:1. Как итог — третье место в группе и сборная России в четвертьфинале.

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Еще до начала классики журналисты скептически оценивали шансы россиян пройти команду Макдэвида. И в первом периоде действительно казалось, что выйти в полуфинал Воробьеву практически нереально. Как и предполагалось, канадцы мощно покатили уже с первых минут и реализовали первое же удаление сборной России: Макдэвид сбросил шайбу на вершину и накативший Колтон Парэйко щелкнул так, что у Игоря Шестеркина не было никаких шансов среагировать. Во многом именно Шестеркин не позволил канадцам уйти на первый перерыв с более крупным счетом.

Россияне нащупали свою игру только ближе к середине матча. Однако стоило парням Воробьева напарить при смене и получить еще две минуты большинства, как сборная Канады вновь их наказала. Причем вторую шайбу канадцев вновь организовал Макдэвид, который в четвертьфинале смотрелся игроком с другой планеты. Каждый раз, когда Коннор вылетал на смену, за оборону сборной России становилось по-настоящему страшно.

То, что переиграть таких канадцев с нереальным объемом голого мастерства будет тяжело, было понятно с самого начала. Зато их можно было перебороть и переработать. И спасительные голы Михеева и Барабанова во втором периоде получились по-настоящему рабочими. Особенно трудовой вышла вторая шайба, когда Дадонов, Каблуков и Барабанов просто по-львиному выскребли шайбу с пятака Дарси Кемпера и осадой взяли его ворота.

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Канадцам же заброшенные шайбы давались куда легче, и для того, чтобы забросить третью, Джейдену Шварцу и Кайлу Туррису оказалось достаточно первой же грубой ошибки россиян в третьем периоде. А вот дальше начался настоящий пинг-понг. На гол Турриса наша команда ответила удачным подставлением на пятачке Сергей Андронова, а уже через полторы минуты Пьер-Люк Дюбуа с Ильей Каблуковым на плечах показал, что канадцы тоже умеют «биться — бороться» и забивать нахрапом.

Но не успели парни Билла Питерса порадоваться шайбе вундеркинда из Квебека, как Артем Анисимов в одиночку влетел в чужую зону и положил просто нереальную красоту в ворота Кемпера. Кажется, что даже сам Артем удивился своему голу с неудобной, который отправил команды в дополнительную десятиминутку.

17 мая 2018 года. Россия — Канада — 4:5 ОТ. Фото ФХР

И как же жаль, что в овертайме сборную Россию сгубил фол молодого и горячего Кирилла Капризова, ударившего по клюшке Дарнелла Нерса в безобидной ситуации. С канадской реализацией удаление тогда еще нападающего ЦСКА в формате «4 на 3» оказалось приговором, который привели в исполнение все тот же неугомонный Коннор Макдэвид и Райан О'Райлли. Наследник Гретцки и Кросби просто роскошно сунул шайбу между ногами Богдану Киселевичу и доставил ее на пятак будущему капитану «Сент-Луиса», который спокойно замкнул пас на пустой угол.

В нынешней сборной России сразу пять хоккеистов пережили то обидное поражение в четвертьфинале, и наверняка Владислав Гавриков, Никита Нестеров, Александр Барабанов, Михаил Григоренко и Максим Шалунов захотят сегодня поквитаться за Копенгаген. Тем более что таких канадцев (без Макдэвида и прочих звезд) команда Брагина просто обязана обыгрывать в любом контексте.