Репортаж из гостеприимной Латвии.

Разбирательства с флагами продолжились

Россия — Канада, конечно, сегодня главное событие дня. Грандиозная битва, про которую за океаном не очень-то и знают. Только TSN посвятила ей одну статью, которую еще найти надо.

Зато в Риге, куда попасть непросто, есть темы поострее. Вот вы знали, что флаговые войны в Латвии продолжаются? Оказывается, вслед за белорусским и российским флагами в Риге пострадал... латышский. Несколько дней в городе (вернее, городском «фейсбуке») обсуждают происшествие на одном из балконов города. Местная жительница вывесила флаг после победы хозяев над Канадой, и так бы он и висел, если бы местная полиция любезно не попросила его снять. Мол, висит с нарушениями: оказывается, по закону на балконах их можно вывешивать только на флагштоке. «Преступница» едко прокомментировала происшествие словами: «Теперь гимн петь не буду, вдруг и пою с нарушениями».

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Посещаемость сборной России выросла в 88 раз

Но латвийцев на чемпионате мира уже нет. На своих ребят успели посмотреть 934 вакцинированных болельщика, и кажется, это рекорд. На финал за 340 евро желающих смотреть нет. На Россию с Белоруссией пришел 1 (один) зритель. Правда, на игре с Канадой посещаемость нашей команды может вырасти сразу в 88 раз. По крайней мере, именно столько точек закрашено на сайте ИИХФ, занимающемся продажей билетов. В оргкомитете «СЭ» подтвердили покупку 70 билетов на утро в день матча.

Если на матч действительно придут хотя бы 70 человек, заплатившие по 165 евро, это принесет организаторам более 1 миллиона рублей. Не так и мало для чемпионата в пустынном городе. Если так пойдет и дальше, ИИХФ надо молиться на русскоязычное население Риги. Ну и победы России, конечно. Потому что из остальных игр только встреча Финляндии и Чехии вызвала интерес 9 (девяти) человек.

Наверняка и тренировка сборной России собрала бы любопытствующий народ. К сожалению, проходила она в тишине.

Атмосфера на тренировке сборной России. pic.twitter.com/YjykVyhOzJ — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021

На ней тренеры снова проверяли Сергея Бобровского и вообще много общались с вратарями.

Сегодня тренеры сборной очень много говорят с вратарями. pic.twitter.com/5cAhZwM5Ch — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021

Матч 3 на 3 на тренировке сборной. pic.twitter.com/T9QOTIbnTN — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021

И даже проверяли на воротах полевых.

Тренировка сборной России перед матчем с Канадой. Интриг с тем, кто будет вратарём, остаётся! pic.twitter.com/ktq4zg9E4N — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021

Вообще Рига один из самых уникальных городов Евросоюза — в смысле смешения русской и европейской культуры. На выходе из аэропорта стоит бесхозная сумка. Русские «бомбилы» обсуждают — а не рванет ли (извините за каламбур). Но потом со смехом соглашаются — если позвонить, сейчас тут полгорода оцепят, весь бизнес накроется. Так что не будем. В итоге оказалось, что рюкзак оставил ребенок.

Латвийские полицейские, понимая, откуда прилетел рейс, просят надеть маски ласково-юмористично: «Ну зачем вам 150 евриков платить, сами подумайте?» Зато совсем неласковы были и русские, и латыши с организаторами ковид-тестов в аэропорту. Одна стойка должна протестировать 100 человек, причем каждый должен увидеть табличку на латышском о необходимости регистрации. Возможно, вы читаете эту статью, а люди все еще стоят в очереди. Как с овертаймами, переходящими в ночь. По крайней мере, у меня, восьмого по порядку, ушло на процедуру полчаса.

Атмосферу чемпионата спасают только веранды

А после известных событий над Белоруссией рейсы через Москву в Прибалтику облюбовали минчане и украинцы. Первые жалуются на свои проблемы, среди вторых оказался парень-тролль, решивший пройти латвийский контроль с двумя бутылками водки в пакете и в маске с серпом и молотом. Прошел.

Почему так долго рассказываю про аэропорт? Атмосфера чемпионата мира в городе не чувствуется. Либо ее надо самому очень рьяно поискать. Работница отеля минут пять в красках рассказывала, какой был крутой чемпионат 2006 года с устраивавшими ежедневный сабантуй финнами, водрузившими над зданием уже свой, бело-голубой флаг. Таксист с грустью сказал, что чемпионат ощущается примерно «никак», хотя главная его грусть, кажется, заключалась в закрытых барах. Разве что автобус сборной с полицией пару раз по центру проехал, и все.

Коллеги рассказали про забавные акции возложения цветов к посольствам проигравших хозяевам стран. Пожалуй, все. В принципе умиротворенную Ригу в этом смысле раскачать непросто. Если это что-то и может сделать, то только хоккей.

И он это делал. Спасают только веранды, которые открыты до 21 часа. На них еще как-то можно было заметить людей «на цветах», благодаря которым их продлили до полуночи. Но к сожалению, четвертьфинала Россия — Латвия мы не дождались. В этот раз он был бы круче, чем русско-канадский.

Олимпийский центр Риги за несколько часов до матча Россия — Канада. pic.twitter.com/zGhZ4Mfs4N — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021

В общем, понятно, почему ИИХФ очень не хотела лишаться Минска — дело не только в особых отношениях Рене Фазеля с Александром Лукашенко, но и деньгах и рекламе. Но сейчас рассуждать об этом поздно. Как говорится, поезд ушел, самолет сел.

И это нисколько не упрек латвийцам. Они свою работу делают на совесть, с милым акцентом стараются говорить на русском, приветствуя «добрый вечер» в 11 утра. Вой про агрессивных прибалтов — не более чем политика. Но если в Хельсинки и Тампере в следующем году будет такая же пустыня, ИИХФ будет близка к финансовому суициду.

Теперь этому чемпионату нужен красивый плей-офф. Швейцария либо Германия уже в полуфинале — сенсация есть. Нужна феерия от фаворитов. И Россия — Канада — идеальный заход на такую феерию.