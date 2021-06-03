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Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Такой Канаде проиграть нельзя!»

№ 8452, от 03.06.2021

Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Теги:
У «Кленовых листьев» на этот раз беззвездный состав.
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Десять лет прошло с того момента, когда сборная России в последний раз обыграла канадцев на чемпионате мира. Сумасшедший гол Кайгородова из того матча не грех пересмотреть и сейчас. Сладкое воспоминание не должно отвлекать от основной задачи — победа в предстоящем матче будет обязательным условием. Вылет станет катастрофой, учитывая текущие расклады. Есть еще один факт, который мешает поставить соперников по предстоящему четвертьфиналу на одну доску. После 2014 года, когда в Минске было завоевано последнее золото, россияне на регулярной основе оказывались ниже своего самого принципиального соперника по итогам турнира. Теперь им выпала шикарная возможность отыграться за прошлые неудачи.

Ссылка на уровень чемпионата мира как второстепенный турнир, куда не смогли приехать все сильнейшие, всегда смотрится глупостью. Это исключительно проблемы руководства федераций, неспособных уламывать своих лучших игроков. В нынешнем сезоне в дело дополнительно вмешался еще один фактор — следствия коронавируса. Сборная Канады бывает разной, как, например, в 2015-м, когда в Праге Кросби стал лишь пятым бомбардиром своей команды, Сегин — девятым, Маккиннон — десятым. Тогда она заслуженно стала первой, не оставив ни шанса конкурентам и разгромив Россию в финале (6:1). Разве кто-то тогда углядел в произошедшем несправедливость? Конечно, нет. Канадцы радовались так же бурно, как и любой другой на их месте.

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Звезд первой величины в Риге у «кленовых» нет ни одной. Разве что 18-летний защитник Пауэр обещает вырасти в большого мастера. Будущий первый номер ближайшего драфта НХЛ на взрослом уровне не тушуется, но пока еще не дозрел до того, чтобы считаться статусным игроком. В остальном команда состоит из середняков, «сбитых летчиков» и перспективной молодежи. Кажется, такого сомнительного по качеству состава у Канады не было с незапамятных времен, когда мир был еще поделен на два лагеря — капиталистический и социалистический. Проиграть беззвездному сопернику, вползшему в плей-офф на честном слове, в нынешних условиях будет вдвойне обидно и стыдно.

Сборная России в нынешнем виде на «дрим-тим» тоже не тянет. Даже Тарасенко после серии травм и операций далек от того, чтобы считаться снайпером, которого надо держать вдвоем, как раньше. Хороша по сравнению с остальными линиями оборона. Это для нашей команды редкость. Однако на фоне невыразительной Канады россияне справедливо оцениваются как очевидный фаворит. Они доказали на чемпионате мира, что умеют выдавать максимум в играх с претендентами сопоставимого уровня в виде Чехии, Швейцарии, Швеции. Недостаточный настрой, неправильная концентрация, отсутствие везения — эти отговорки в случае поражения будут казаться смешными. Игра против Канады на любом уровне подразумевает стопроцентную самоотдачу.

Кто сыграет за&nbsp;Канаду против России?Без суперзвезд, но с крутой молодежью. Кто сыграет за Канаду против России?

Российская сборная, если неожиданно вылетит, в произошедшем будет виновата исключительно сама. Ведь главной проблемой перед четвертьфиналом видится не опыт канадского тренера Жерара Галлана, три года назад игравшегося с «Вегасом» в финале Кубке Стэнли, не боевитый характер его команды, привыкшей драться до последнего, а рукотворная головная боль с выбором вратаря на матч. Титулованный Бобровский, не имевший практики полторы недели и неубедительно проведший два сезона во «Флориде», или скромный по заслугам Самонов, набравшийся уверенности по ходу группового этапа? Полторы недели казалось, что сложностей перед сборной России навалом. С ними удалось справиться относительно просто. С Канадой придется сложнее. Но этот тот случай, когда миссия выполнима.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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