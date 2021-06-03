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С кем Россия сыграет, если победит Канаду? И почему США не будет до финала? Полные расклады на плей-офф чемпионата мира

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 12:30
Россия: четвертьфинал с Канадой. Фото AFP
Россия: четвертьфинал с Канадой. Фото AFP
Еще раз разбираем сетку турнира в Риге

Cегодня на чемпионате мира в Риге состоятся четвертьфиналы:

16.15 Швейцария (А2) — Германия (В3)
16.15 США (В1) — Словакия (А4)
20.15 Россия (А1) — Канада (В4)
20.15 Финляндия (В2) — Чехия (А3)

Хоккеисты сборной России.Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой

Напомним, что на турнирах ИИХФ (ЧМ, МЧМ, ЮЧМ) в плей-офф нет жесткой сетки, при которой, например, победитель матча Россия — Канада попал бы в полуфинале на финнов или чехов. Вместе этого для определения пар после четвертьфиналов формируется специальный рейтинг всех восьми сборных по следующим критериям:

— место в группе

— очки

— разность шайб

— число голов

Этот рейтинг на ЧМ-2021 выглядит так:

1. США (В1, 18 очков)
2. Россия (А1, 17 очков)
3. Финляндия (В2, 17 очков)
4. Швейцария (А2, 15 очков)
5. Чехия (А3, 13 очков)
6. Германия (В3, 12 очков)
7. Словакия (А4, 12 очков)
8. Канада (В4, 10 очков)

После четвертьфиналов лучшая из оставшихся по рейтингу команда попадает на худшую из оставшихся, а вторая по посеву — на третью. Рассмотрим все возможные варианты полуфиналов.

Сборная России.Россия — Канада: самый важный матч сезона

С участием России

1. Если в четвертьфиналах побеждают США, Россия, Финляндия и Швейцария (или Германия)

Полуфиналы: США — Швейцария (или Германия), Россия — Финляндия

2. Если побеждают США, Россия, Швейцария и Чехия

Полуфиналы: США — Чехия, Россия — Швейцария

3. Если побеждают США, Россия, Чехия и Германия

Полуфиналы: США — Германия, Россия — Чехия

4. Если побеждают Россия, Финляндия, Швейцария (или Германия) и Словакия

Полуфиналы: Россия — Словакия, Финляндия — Швейцария (или Германия)

5. Если побеждают Россия, Швейцария (или Германия), Чехия и Словакия

Полуфиналы: Россия — Словакия, Швейцария (или Германия) — Чехия

Кто сыграет за&nbsp;Канаду против России?Без суперзвезд, но с крутой молодежью. Кто сыграет за Канаду против России?

Без участия России

1. Если побеждают США, Финляндия, Швейцария (или Германия) и Канада

Полуфиналы: США — Канада, Финляндия — Швейцария (или Германия)

2. Если побеждают США, Швейцария (или Германия), Чехия и Канада

Полуфиналы: США — Канада, Швейцария (или Германия) — Чехия

3. Если побеждают Финляндия, Швейцария (или Германия), Словакия и Канада

Полуфиналы: Финляндия — Канада, Швейцария (или Германия) — Словакия

4. Если побеждают Швейцария, Чехия, Словакия и Канада

Полуфиналы: Швейцария — Канада, Чехия — Словакия

5. Если побеждают Чехия, Германия, Словакия и Канада

Полуфиналы: Чехия — Канада, Германия — Словакия

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
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