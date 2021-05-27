Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира
Группа А
Швейцария — Словакия — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
Швеция — Чехия — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
|
Группа A
|
И
|
В
|
ОВ
|
П
|
ПО
|
Ш
|
О
|
1
|
Швейцария
|
4
|
3
|
0
|
1
|
0
|
14-10
|
9
|
2
|
Словакия
|
4
|
3
|
0
|
1
|
0
|
11-12
|
9
|
3
|
Россия
|
4
|
3
|
0
|
1
|
0
|
15-7
|
9
|
4
|
Чехия
|
4
|
1
|
1
|
2
|
0
|
12-13
|
5
|
5
|
Дания
|
4
|
1
|
1
|
2
|
0
|
7-9
|
5
|
6
|
Великобритания
|
4
|
1
|
0
|
2
|
1
|
8-15
|
4
|
7
|
Белоруссия
|
4
|
1
|
0
|
2
|
1
|
8-12
|
4
|
8
|
Швеция
|
4
|
1
|
0
|
3
|
0
|
12-9
|
3
Россия
Сборная России еще сохраняет шансы на первое месте в группе, но обязательное условие для этого — победа в следующем матче над Швейцарией.
Если альпийская команда оторвется от россиян на три очка, то практически наверняка будет выше в таблице — у швейцарцев остаются матчи с Белоруссией и Великобританией, и очень сложно представить, что они наберут менее трех баллов.
И если команда Валерия Брагина потом победит Белоруссию и Швецию, обогнать Швейцарию не получится даже при равенстве баллов из-за поражения в личной встрече.
Швеция
Шведская сборная сенсационно занимает последнее место в группе — весьма вероятно, что «Тре Крунур» не попадут в плей-офф. Им осталось сыграть с Великобританией (28 мая), Словакией (30 мая) и Россией (31 мая).
Любое поражение, в том числе от нашей сборной (учитываем и вариант с овертаймом), скорее всего, окажется фатальным для шведов. Допустим, они наберут 10 очков. Рассмотрим реалистичные варианты по другим сборным:
— Россия победит шведов, пусть даже не в основное время (или белорусов, или швейцарцев), — и наберет хотя бы 11 баллов;
— Швейцария победит Великобританию (еще матчи с Россией и Белоруссией) — и наберет хотя бы 12 очков;
— Чехия победит Великобританию и Данию (еще матч со Словакией) — и наберет хотя бы 11 баллов;
— Словакия может спасти шведов, если проиграет все три матча, но помимо игр с самими «Тре Крунур» и чехами будет еще матч с Данией — тоже отличный шанс на 11-12 очков.
При таких раскладах шансы Швеции выйти в плей-офф минимальны. Поэтому, чтобы добраться до четвертьфинала, им жизненно необходимо побеждать всех соперников, включая Россию.
Группа В
США — Латвия — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
Финляндия — Италия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
|
Группа B
|
И
|
В
|
ОВ
|
П
|
ПО
|
Ш
|
О
|
1
|
Финляндия
|
4
|
3
|
0
|
0
|
1
|
11-5
|
10
|
2
|
Германия
|
4
|
3
|
0
|
1
|
0
|
19-9
|
9
|
3
|
США
|
4
|
3
|
0
|
1
|
0
|
13-5
|
9
|
4
|
Казахстан
|
4
|
1
|
2
|
1
|
0
|
8-8
|
7
|
5
|
Латвия
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
9-7
|
7
|
6
|
Канада
|
4
|
1
|
0
|
3
|
0
|
6-12
|
3
|
7
|
Норвегия
|
4
|
1
|
0
|
3
|
0
|
9-15
|
3
|
8
|
Италия
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
5-19
|
0
Канада
«Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: с Казахстаном (28 мая), Италией (30 мая), Финляндией (1 июня).
Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:
— у Финляндии уже 10 баллов;
— у Германии и США уже по 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев;
— Латвии нужно набрать 2 очка в 3 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев;
— Казахстан также претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.
Так что как Россия может оставить Швецию без плей-офф в очном матче, так же и Финляндия в случае победы в игре с Канадой может отправить «Кленовые листья» домой.
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