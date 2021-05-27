Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира

Турнирные таблицы и шансы на плей-офф (по четыре команды из группы).

Группа А

Швейцария — Словакия — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Швеция — Чехия — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Группа A И В ОВ П ПО Ш О 1 Швейцария 4 3 0 1 0 14-10 9 2 Словакия 4 3 0 1 0 11-12 9 3 Россия 4 3 0 1 0 15-7 9 4 Чехия 4 1 1 2 0 12-13 5 5 Дания 4 1 1 2 0 7-9 5 6 Великобритания 4 1 0 2 1 8-15 4 7 Белоруссия 4 1 0 2 1 8-12 4 8 Швеция 4 1 0 3 0 12-9 3

Россия

Сборная России еще сохраняет шансы на первое месте в группе, но обязательное условие для этого — победа в следующем матче над Швейцарией.

Если альпийская команда оторвется от россиян на три очка, то практически наверняка будет выше в таблице — у швейцарцев остаются матчи с Белоруссией и Великобританией, и очень сложно представить, что они наберут менее трех баллов.

И если команда Валерия Брагина потом победит Белоруссию и Швецию, обогнать Швейцарию не получится даже при равенстве баллов из-за поражения в личной встрече.

Швеция

Шведская сборная сенсационно занимает последнее место в группе — весьма вероятно, что «Тре Крунур» не попадут в плей-офф. Им осталось сыграть с Великобританией (28 мая), Словакией (30 мая) и Россией (31 мая).

Любое поражение, в том числе от нашей сборной (учитываем и вариант с овертаймом), скорее всего, окажется фатальным для шведов. Допустим, они наберут 10 очков. Рассмотрим реалистичные варианты по другим сборным:

— Россия победит шведов, пусть даже не в основное время (или белорусов, или швейцарцев), — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Швейцария победит Великобританию (еще матчи с Россией и Белоруссией) — и наберет хотя бы 12 очков;

— Чехия победит Великобританию и Данию (еще матч со Словакией) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Словакия может спасти шведов, если проиграет все три матча, но помимо игр с самими «Тре Крунур» и чехами будет еще матч с Данией — тоже отличный шанс на 11-12 очков.

При таких раскладах шансы Швеции выйти в плей-офф минимальны. Поэтому, чтобы добраться до четвертьфинала, им жизненно необходимо побеждать всех соперников, включая Россию.

Группа В

США — Латвия — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Финляндия — Италия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Группа B И В ОВ П ПО Ш О 1 Финляндия 4 3 0 0 1 11-5 10 2 Германия 4 3 0 1 0 19-9 9 3 США 4 3 0 1 0 13-5 9 4 Казахстан 4 1 2 1 0 8-8 7 5 Латвия 4 2 0 1 1 9-7 7 6 Канада 4 1 0 3 0 6-12 3 7 Норвегия 4 1 0 3 0 9-15 3 8 Италия 4 0 0 4 0 5-19 0

Канада

«Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: с Казахстаном (28 мая), Италией (30 мая), Финляндией (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

— у Финляндии уже 10 баллов;

— у Германии и США уже по 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев;

— Латвии нужно набрать 2 очка в 3 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев;

— Казахстан также претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.

Так что как Россия может оставить Швецию без плей-офф в очном матче, так же и Финляндия в случае победы в игре с Канадой может отправить «Кленовые листья» домой.