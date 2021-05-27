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Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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27 мая 2021, 23:15
27 мая. Рига. Швеция — Чехия — 2:4. Шведы вели 2:0, но пропустили 4 шайбы в третьем периоде и опустились на последнее место в группе. Фото AFP
27 мая. Рига. Швеция — Чехия — 2:4. Шведы вели 2:0, но пропустили 4 шайбы в третьем периоде и опустились на последнее место в группе. Фото AFP
Теги:
Турнирные таблицы и шансы на плей-офф (по четыре команды из группы).

Группа А
Швейцария — Словакия — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
Швеция — Чехия — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Группа A

И

В

ОВ

П

ПО

Ш

О

1

Швейцария

4

3

0

1

0

14-10

9

2

Словакия

4

3

0

1

0

11-12

9

3

Россия

4

3

0

1

0

15-7

9

4

Чехия

4

1

1

2

0

12-13

5

5

Дания

4

1

1

2

0

7-9

5

6

Великобритания

4

1

0

2

1

8-15

4

7

Белоруссия

4

1

0

2

1

8-12

4

8

Швеция

4

1

0

3

0

12-9

3
27&nbsp;мая. Швейцария&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 8:1.Следующий соперник сборной России разнес команду, которая нас обыграла. Стоит ли опасаться швейцарцев?

Россия

Сборная России еще сохраняет шансы на первое месте в группе, но обязательное условие для этого — победа в следующем матче над Швейцарией.

Если альпийская команда оторвется от россиян на три очка, то практически наверняка будет выше в таблице — у швейцарцев остаются матчи с Белоруссией и Великобританией, и очень сложно представить, что они наберут менее трех баллов.

И если команда Валерия Брагина потом победит Белоруссию и Швецию, обогнать Швейцарию не получится даже при равенстве баллов из-за поражения в личной встрече.

27&nbsp;мая. Швеция&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 2:4.Шведы снова проиграли, хотя вели 2:0 после двух периодов. Топ-сборная пролетит мимо плей-офф ЧМ?

Швеция

Шведская сборная сенсационно занимает последнее место в группе — весьма вероятно, что «Тре Крунур» не попадут в плей-офф. Им осталось сыграть с Великобританией (28 мая), Словакией (30 мая) и Россией (31 мая).

Любое поражение, в том числе от нашей сборной (учитываем и вариант с овертаймом), скорее всего, окажется фатальным для шведов. Допустим, они наберут 10 очков. Рассмотрим реалистичные варианты по другим сборным:

— Россия победит шведов, пусть даже не в основное время (или белорусов, или швейцарцев), — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Швейцария победит Великобританию (еще матчи с Россией и Белоруссией) — и наберет хотя бы 12 очков;

— Чехия победит Великобританию и Данию (еще матч со Словакией) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Словакия может спасти шведов, если проиграет все три матча, но помимо игр с самими «Тре Крунур» и чехами будет еще матч с Данией — тоже отличный шанс на 11-12 очков.

При таких раскладах шансы Швеции выйти в плей-офф минимальны. Поэтому, чтобы добраться до четвертьфинала, им жизненно необходимо побеждать всех соперников, включая Россию.

Группа В
США — Латвия — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
Финляндия — Италия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Группа B

И

В

ОВ

П

ПО

Ш

О

1

Финляндия

4

3

0

0

1

11-5

10

2

Германия

4

3

0

1

0

19-9

9

3

США

4

3

0

1

0

13-5

9

4

Казахстан

4

1

2

1

0

8-8

7

5

Латвия

4

2

0

1

1

9-7

7

6

Канада

4

1

0

3

0

6-12

3

7

Норвегия

4

1

0

3

0

9-15

3

8

Италия

4

0

0

4

0

5-19

0

Канада

«Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: с Казахстаном (28 мая), Италией (30 мая), Финляндией (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

— у Финляндии уже 10 баллов;

— у Германии и США уже по 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев;

— Латвии нужно набрать 2 очка в 3 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев;

— Казахстан также претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.

Так что как Россия может оставить Швецию без плей-офф в очном матче, так же и Финляндия в случае победы в игре с Канадой может отправить «Кленовые листья» домой.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры