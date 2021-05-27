Шведы снова проиграли, хотя вели 2:0 после двух периодов. Топ-сборная пролетит мимо плей-офф ЧМ?

Скандинавы проиграли три матча из четырех.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Швеция — Чехия — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Голы: Вингерли — 1 (Фриберг), 12:08 — 1:0. Ракелль — 1 (бол., А. Кемпе, Нюгрен), 15:02 — 2:0. Врана — 2 (бол., Странски), 41:10 — 2:1. Коварж — 2 (бол., Секач, Кубалик), 44:53 — 2:2. Клок — 1 (Коварж), 48:17 — 2:3. Флек — 2 (п.в., Кубалик), 58:26 — 2:4.

Вратари: Рейдеборн (56:56 — 58:26, 58:40) — Грубец.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+9+11) — 24 (5+9+10).

Судьи: Гофман, Ромасько.

27 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Шведы и чехи за первые два тура чемпионата мира превратились из фаворитов в одних из неудачников турнира, поучаствовав в запущенном в Риге параде сенсаций. Перед очным матчем соперники делили седьмое и восьмое места в группе А. Мог ли кто-то предположить такое перед чемпионатом мира? Очень сомневаюсь.

Позавчера «Тре Крунур» исправились перед болельщиками и уничтожили сборную Швейцарии, забросив семь безответных шайб. Чехи за день до этого в овертайме дожали белорусов (3:2 ОТ), но положение в таблице по-прежнему оставалось критичным. Любое следующее поражение могло серьезно осложнить задачу выхода в плей-офф. А что для шведов, что для чехов вылет после группового этапа — неудовлетворительный результат, который запустит волну негодования на родине.

Для «Тре Крунур» матч начался оптимистично. Команда Юхана Гарпенлева контролировала периметр, чаще владела шайбой и доводила ее до ворот Шимона Грубеца. Активность шведов привела к первым голам на чемпионате мира Андреаса Вингерли (в равных составах) и Рикарда Ракелля (в формате «пять на четыре»). Нападающий «Анахайма» долго откладывал с шайбами, но на этот раз бросил просто идеально.

Два периода безошибочно действовал на последнем рубеже Адам Рейдеборн. Позавчера он «засушил» Швейцарию, сегодня — сорок минут заставлял чехов биться головой о стену в атаке. Подкосил и Рейдеборна, и всю сборную Швеции безобразный третий период. Не знаю, о чем говорил в раздевалке Юхан Гарпенлев, но после перерыва его команду будто подменили. Кажется, «Тре Крунур» слишком рано поверили в итоговый успех — чехи воспользовались пассивностью соперника и организовали мощный камбэк, начало которому положил Якуб Врана.

Шайба практически не покидала зону Рейдеборна. Осмысленные атаки шведов в третьем периоде можно пересчитать на пальцах одной руки. Усугубило положение «Тре Крунур» удаление Йеспера Фредена. Коварж, Секач и Кубалик разыграли большинство как по методичке. Причем Ян мог забивать минутами ранее, но защитник шведов вытащил шайбу с ленточки ворот. В формате «пять на четыре» форвард «Цуга» не пощадил соперника.

Шведы оказались деморализованы. Десять минут назад они владели инициативой, а после двух шайб в меньшинстве потеряли контроль над происходящем на льду. Улетучилась и уверенность Рейдеборна. Спустя три минуты Коварж уже ассистировал Лукашу Клоку, точно бросившему по воротам от синей линии. Так защитник исправился за удаление в первом периоде, которое реализовал соперник. На какое-то время Филип Пешан даже усадил Клока на скамейку, но индульгирование не прошло даром. «Тре Крунур» более чем за две минуты до сирены заменили вратаря на шестого полевого, но только помогли гиперактивному Якубу Флеку поразить пустые ворота.