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Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: итоговое положение

22:30
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
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Во вторник, 1 июня, прошли заключительные матчи предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

Сборная России разгромила Белоруссию (6:0), Чехия обыграла Словакию (7:3), а Швейцария победила Великобританию (5:0).

По итогам группового этапа россияне заняли первое место (17 очков). На второй строчке — Швейцария (15), на третьей — Чехия (13). Четвертая — Словакия (12).

3 июня команда Валерия Брагина сыграет против Канады в матче 1/4 финала турнира.

Итоговое положение в группе A: Россия — 17 очков (7 игр), Швейцария — 15 (7), Чехия — 13 (7), Словакия — 12 (7), Швеция — 10 (7), Дания — 9 (7), Великобритания — 4 (7), Белоруссия — 4 (7).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры