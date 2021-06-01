Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: итоговое положение
22:30
Во вторник, 1 июня, прошли заключительные матчи предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).
Сборная России разгромила Белоруссию (6:0), Чехия обыграла Словакию (7:3), а Швейцария победила Великобританию (5:0).
По итогам группового этапа россияне заняли первое место (17 очков). На второй строчке — Швейцария (15), на третьей — Чехия (13). Четвертая — Словакия (12).
3 июня команда Валерия Брагина сыграет против Канады в матче 1/4 финала турнира.
Итоговое положение в группе A: Россия — 17 очков (7 игр), Швейцария — 15 (7), Чехия — 13 (7), Словакия — 12 (7), Швеция — 10 (7), Дания — 9 (7), Великобритания — 4 (7), Белоруссия — 4 (7).
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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