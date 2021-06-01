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Россия заняла второе место в рейтинге чемпионата мира, по которому определяется сетка плей-офф

22:30
Александр Самонов. Фото AFP
Александр Самонов. Фото AFP
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На чемпионате мира определились все четвертьфинальные пары:

Россия (А1) — Канада (В4)

Швейцария (А2) — Германия (В3)

Финляндия (В2) — Чехия (А3)

США (В1) — Словакия (А4)

В последние годы на турнирах ИИХФ нет жесткой сетки плей-офф — по прежнему регламенту россияне в случае победы в полуфинале попадали бы на финнов или чехов. Сейчас же перед стартом кубковой части турнира формируется специальный рейтинг всех восьми сборных по следующим критериям:

— место в группе

— очки

— разность шайб

— число голов

Рейтинг на ЧМ-2021 выглядит так:

1. США (В1, 18 очков)

2. Россия (А1, 17 очков)

3. Финляндия (В2, 17 очков)

4. Швейцария (А2, 15 очков)

5. Чехия (А3, 13 очков)

6. Германия (В3, 12 очков)

7. Словакия (А4, 12 очков)

8. Канада (В4, 10 очков)

После четвертьфиналов лучшая из оставшихся по рейтингу команда попадает на худшую из оставшихся, а вторая по посеву — на третью.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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