Третьяк заявил, что Россия могла проиграть чехам на ЧМ из-за нелепого удаления

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» сборной России над Чехией (4:3) в стартовом матче чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия). Победную шайбу забросил нападающий Михаил Григоренко за 19 секунд до конца встречи.

«Достойный матч, ребята молодцы, вырвали победу. На протяжении всего матча наша команда играла лучше. Просто из-за нелепого удаления могли и проиграть. Так бывает в хоккее. Выигрывали несколько раз по ходу встречи. Чехи — достойные соперники, тяжелый матч. Думаю, в нашей группе одна из сильнейших команд у финнов, так что эта победа очень важна для распределения мест. Начало хорошее, ребята показали командную игру. Главное, что в самой концовке вырвали победу и показали характер», — сказал Третьяк «СЭ».

22 мая россияне сыграют против Великобритании, начало встречи — в 16.15 (мск). ЧМ-2021 проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

(Сергей Федоров)