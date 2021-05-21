Григоренко о победном голе Чехии на ЧМ: «Думал, что шайба улетела на трибуну»
19:00
Нападающий сборной России Михаил Григоренко стал автором победного гола в матче с Чехией (4:3) на чемпионате мира. Россиянин отличился за 19 секунд до конца третьего периода.
— Как оцените игру вратаря вашей команды?
— Мы выиграли матч. Наш вратарь сыграл хорошо, делал важные сэйвы во время матча.
— Расскажите про ваш гол. И как оцените атмосферу?
— Атмосфера хорошая, почувствовал, что это чемпионат мира. По голу — чехи побежали меняться, получил передачу. Удачно попал, только услышал звук перекладины, думал, что шайба улетела на трибуну. Понял, что забил, только когда ребята стали поздравлять.
(Артур Хайруллин)
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