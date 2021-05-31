Тарасенко признался, что сборной России было непросто обыграть Швецию

Форвард сборной России Владимир Тарасенко поделился впечатлениями после матча со сборной Швеции (3:2 Б) на чемпионате мира по хоккею.

«Было большое давление, для меня это была первая игра, — сказал Тарасенко в послематчевом флеш-интервью. — Это был важный момент для нас. Нужно отдать должное сборной Швеции. Это была тяжелая игра для нас, но мы набрали два очка. У нас есть время поговорить и подготовиться к завтрашнему матчу.

Самонов? Он хорошо сыграл спас нас сегодня и спас нас на буллитах. У нас в команде хорошие отношения, мы поддерживаем друг друга и играем друг за друга. В команде хорошая атмосфера. Очень приятно выиграть в своем первом матче. Матч был тяжелым — шведы играли хорошо».

Тарасенко реализовал решающий буллит в этом матче. Россия обеспечила себе место в плей-офф.