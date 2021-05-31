Дмитрий Орлов: «Думаю, у нас есть все для победы»
23:10
Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал победу над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира.
— Мы должны играть лучше. Были хорошие моменты, но нам нужно лучше играть с шайбой в чужой зоне.
— Оборону называют одной из самых сильных в сборной за последние годы.
— Хорошо, что так считают, надо выходить и доказывать это. Помогать вратарю игрой. Думаю, у нас есть все для победы. Нужно не терять концентрацию и находить уверенность.
Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.
(Артур Хайруллин)
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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