Тарасенко прибыл в расположение сборной России
13:57
Нападающий Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России, которая выступает на чемпионате мира в Латвии, сообщает в Twitter пресс-служба национальной команды.
Тренерский штаб сборной России рассчитывает, что Владимир Тарасенко сможет принять участие в матче против Швеции в пятой игре группового этапа чемпионата мира.
В трех стартовых матчах мирового первенства российская команда набрала шесть очков, расположившись на втором месте в группе А. Выше только сборная Словакии, которой подопечные Брагина уступили со счетом 1:3. 26 мая россияне сыграют с датчанами. Начало матча — в 16.15 (мск).
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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