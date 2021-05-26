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Тарасенко прибыл в расположение сборной России

13:57
Владимир Тарасенко. Фото ФХР.
Владимир Тарасенко. Фото ФХР.
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Нападающий Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России, которая выступает на чемпионате мира в Латвии, сообщает в Twitter пресс-служба национальной команды.

Тренерский штаб сборной России рассчитывает, что Владимир Тарасенко сможет принять участие в матче против Швеции в пятой игре группового этапа чемпионата мира.

В трех стартовых матчах мирового первенства российская команда набрала шесть очков, расположившись на втором месте в группе А. Выше только сборная Словакии, которой подопечные Брагина уступили со счетом 1:3. 26 мая россияне сыграют с датчанами. Начало матча — в 16.15 (мск).

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры