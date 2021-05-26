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Дитц: «Почему бы Казахстану не выиграть чемпионат мира?»

13:54
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Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Дитц выразил мнение, что казахстанцы могут сотворить сенсацию на чемпионате мира-2021 в Риге и выиграть турнир.

«Перед турниром мне вообще было сложно что-то предсказывать, так как я впервые играю на чемпионате мира. Не знал, как там все будет. Мы просто стараемся играть на максимуме своих возможностей, верить друг в друга и получать удовольствие от нашей игры. Это наш подход со старта чемпионата мира, и пока он дает неплохие результаты.

На турнире мы уже увидели несколько удивительных результатов, это вдохновляет с точки зрения того, как хоккей развивается в разных странах. Почему бы Казахстану не выиграть чемпионат мира?» - цитирует Дитца сайт КХЛ.

На старте турнира казахи в трех матчах набрал 4 очка.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/

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