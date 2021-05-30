Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Тарасенко и Григоренко должны сыграть против Швеции, Шалунов останется в запасе

21:10
ЧМ-2021. Фото ФХР., photo.khl.ru
ЧМ-2021. Фото ФХР., photo.khl.ru
Теги:

Штаб сборной России объявил планиуремый состав национальной команды на шестой матч группового этапа чемпионата мира против сборной Швеции, сообщает сайт ФХР.

Ворота сборной России будет защищать Александр Самонов. Планируется, что в игре также примут участие форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, которые прилетели в Ригу несколькими днями ранее из Северной Америки.

Голкиперы: Самонов (Бочаров).

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.

Третье звено: Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко.

Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Начало матча — в 20.15 по московскому времени.

На групповой стадии турнира россияне обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0) и Швейцарию (1:4), а также уступили Словакии (1:3).

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/80258/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Тарасенко и Григоренко должны сыграть против Швеции, Шалунов останется в запасе
Видео: Неадекватная речь Бузовой на концерте в Волгограде
В Белоруссии опубликовали фото купания Лукашенко в Черном море в Сочи
Полицейские выяснили, кому принадлежала найденная на шоссе голова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры