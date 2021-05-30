Тарасенко и Григоренко должны сыграть против Швеции, Шалунов останется в запасе
Штаб сборной России объявил планиуремый состав национальной команды на шестой матч группового этапа чемпионата мира против сборной Швеции, сообщает сайт ФХР.
Ворота сборной России будет защищать Александр Самонов. Планируется, что в игре также примут участие форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, которые прилетели в Ригу несколькими днями ранее из Северной Америки.
Голкиперы: Самонов (Бочаров).
Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.
Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.
Третье звено: Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко.
Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.
Начало матча — в 20.15 по московскому времени.
На групповой стадии турнира россияне обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0) и Швейцарию (1:4), а также уступили Словакии (1:3).
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