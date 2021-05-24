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Словакия — Россия: Барабанов сравнял счет в большинстве

17:23
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Нападающий сборной России Александр Барабанов стал автором шайбы в матче группового этапа ЧМ-2021 против команды Словакии. Во втором периоде россияне реализовали большинство — 1:1.

Сергей Толчинский нанес бросок по воротам словаков. Шайба по дороге задела Барабанова и залетела в сетку.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры