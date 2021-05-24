Сборная Словакии открыла счет в матче группового этапа чемпионата мира против России. Во втором периоде отличился нападающий Милош Келемен — 1:0.

Словаки провели затяжную атаку. Казалось, что российская команда смогла отбиться, но вывести шайбу из зоны не удалось.

Произошла потеря и шайба оказалась у Келемена. Защитник Игорь Ожиганов, у которого сломалась клюшка, не смог помешать сопернику нанести точный бросок.