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Словакия — Россия: словаки открыли счет во втором периоде

17:19
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Сборная Словакии открыла счет в матче группового этапа чемпионата мира против России. Во втором периоде отличился нападающий Милош Келемен — 1:0.

Словаки провели затяжную атаку. Казалось, что российская команда смогла отбиться, но вывести шайбу из зоны не удалось.

Произошла потеря и шайба оказалась у Келемена. Защитник Игорь Ожиганов, у которого сломалась клюшка, не смог помешать сопернику нанести точный бросок.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры