Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
12:33
Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Сбор национальной команды в Новогорске покинули вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Андрей Сергеев, а также нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков. Таким образом, все шестеро пропустят мировое первенство.
?Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.— Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2021
Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем
Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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