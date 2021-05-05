Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021

Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Сбор национальной команды в Новогорске покинули вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Андрей Сергеев, а также нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков. Таким образом, все шестеро пропустят мировое первенство.

?Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.



Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем — Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2021

Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.