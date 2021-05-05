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Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021

12:33
Захар Бардаков. Фото ФХР
Захар Бардаков. Фото ФХР
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Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Сбор национальной команды в Новогорске покинули вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Андрей Сергеев, а также нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков. Таким образом, все шестеро пропустят мировое первенство.

Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав