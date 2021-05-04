В латвийской федерации хоккея заявили, что неготовность арены «Даугава» не угрожает проведению ЧМ

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс заявил, что несмотря на отставание в сдаче одной из тренировочных площадок проведение чемпионата мира по хоккею не находится под угрозой.

«Безусловно, нет никакой угрозы, что чемпионат мира будет отменен. Сейчас на стадионе круглосуточно проводятся ремонтные работы. Ничего страшного, если стадион будет сдан на 7-10 дней позднее», — цитирует Козиолса ТАСС.

Ранее глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис сообщил, что принимающая сторона может не успеть сдать в эксплуатацию арену «Даугава» до начала турнира. Стадион должен был быть стан 30 апреля.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.