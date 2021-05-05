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Доус не поможет Казахстану на ЧМ-2021 по семейным обстоятельствам

12:47
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Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис сообщил, что нападающий Найджел Доус не сможет принять участия в чемпионате мира по хоккею.

«Мы до последнего его ждали. Он здорово провел сезон. Скажем так, что Найджел по семейным обстоятельствам не смог приехать. Он не отказывался от сборной, но по семейным обстоятельствам сказал, что не сможет», — приводит Sport.kz слова Михайлиса.

В сезоне-2020/21 Доус выступал за «Ак Барс». На счету 36-летнего хоккеиста 49 (26+23) очков в 61 игре за казанцев. 1 мая игрок покинул команду на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/myi-do-poslednego-jdali-dousa-yuriy-mihaylis-otvetil-na-voprosyi-o-sbornoy-kazahstana-pered-chempionatom-mira-v-latvii

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