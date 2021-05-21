Самонов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

В стартовом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:3.

Лучшим игроком сборной России был признан вратарь Александр Самонов. Голкипер отразил 22 из 25 бросков по воротам.

Лучшим игроком чешской сборной признан защитник Давид Мусил.