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Самонов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

19:29
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В стартовом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:3.

Лучшим игроком сборной России был признан вратарь Александр Самонов. Голкипер отразил 22 из 25 бросков по воротам.

Лучшим игроком чешской сборной признан защитник Давид Мусил.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры