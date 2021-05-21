Самонов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией
19:29
В стартовом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:3.
Лучшим игроком сборной России был признан вратарь Александр Самонов. Голкипер отразил 22 из 25 бросков по воротам.
Лучшим игроком чешской сборной признан защитник Давид Мусил.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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