Брагин рассказал о характере травмы нападающего Окулова
19:08
Главный тренер сборной России Валерий Брагин после победы над чехами (4:3) в стартовом матче чемпионата мира рассказал о состоянии нападающего Константина Окулова, который получил травму по ходу игры.
— Как оцените игру Самонова?
— Хорошая игра с его стороны. Пропустил, правда, три гола. Но моментами выручал.
— Почему поставили его сегодня?
— Весь год мы готовили его, у него больше международный опыт.
— Что с Окуловым, который не доиграл матч?
— Мы еще будем проводить обследование. Видимо, у него акромиально-ключичное повреждение.
— В заявке у сборной шесть вакансий. Как оцените состояние Толчинского?
— Толчинский завтра сыграет, он в неплохом состоянии.
(Артур Хайруллин)
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