Брагин рассказал о характере травмы нападающего Окулова

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после победы над чехами (4:3) в стартовом матче чемпионата мира рассказал о состоянии нападающего Константина Окулова, который получил травму по ходу игры.

— Как оцените игру Самонова?

— Хорошая игра с его стороны. Пропустил, правда, три гола. Но моментами выручал.

— Почему поставили его сегодня?

— Весь год мы готовили его, у него больше международный опыт.

— Что с Окуловым, который не доиграл матч?

— Мы еще будем проводить обследование. Видимо, у него акромиально-ключичное повреждение.

— В заявке у сборной шесть вакансий. Как оцените состояние Толчинского?

— Толчинский завтра сыграет, он в неплохом состоянии.

(Артур Хайруллин)