Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг лайкнул пост российского музыканта Александра Розенбаума в Instagram.

Ранее певец раскритиковал работу российских спортивных СМИ в оценке силы сборной Канады перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею против России (2:1 ОТ).

По его мнению, была оказана медвежья услуга и проявлен непрофессионализм.

«...Более непрофессиональных, самовлюбленных людей надо поискать. Вы забыли о спорте, о том, что им занимаются много людей на планете, которые понимают, что игра — это игра, а не разнарядка тех или иных организаций. Накачивая людей безответственным подходом — да мы их!.., вы ушатали великую хоккейную страну Канаду до уровня Уганды.

Тем самым вы оказали «медвежью» услугу нашим ребятам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли... потому, что это была Канада, а не Уганда...", — написал Розенбаум.