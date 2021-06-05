Ротенберг лайкнул пост Розенбаума по поводу матча Россия — Канада
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг лайкнул пост российского музыканта Александра Розенбаума в Instagram.
Ранее певец раскритиковал работу российских спортивных СМИ в оценке силы сборной Канады перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею против России (2:1 ОТ).
По его мнению, была оказана медвежья услуга и проявлен непрофессионализм.
«...Более непрофессиональных, самовлюбленных людей надо поискать. Вы забыли о спорте, о том, что им занимаются много людей на планете, которые понимают, что игра — это игра, а не разнарядка тех или иных организаций. Накачивая людей безответственным подходом — да мы их!.., вы ушатали великую хоккейную страну Канаду до уровня Уганды.
Тем самым вы оказали «медвежью» услугу нашим ребятам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли... потому, что это была Канада, а не Уганда...", — написал Розенбаум.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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