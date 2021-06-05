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Розенбаум раскритиковал спортивные СМИ за работу перед матчем ЧМ Россия — Канада

12:15
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Музыкант Александр Розенбаум раскритиковал работу российских спортивных СМИ в оценке силы сборной Канады перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею против России (2:1 ОТ). По его мнению, была оказана медвежья услуга и проявлен непрофессионализм.

«Господа спортивные журналисты и комментаторы, в первую очередь, — написал Розенбаум в Instagram. — После вчерашнего матча не могу не высказаться. Более непрофессиональных, самовлюбленных людей надо поискать. Вы забыли о спорте, о том, что им занимаются много людей на планете, которые понимают, что игра — это игра, а не разнарядка тех или иных организаций. Накачивая людей безответственным подходом — да мы их!.., вы ушатали великую хоккейную страну Канаду до уровня Уганды.

Тем самым вы оказали «медвежью» услугу нашим ребятам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли... потому, что это была Канада, а не Уганда. Ваши комментарии, кроме упоенности, с которой вы себя в них несёте, не имеют ничего общего со спокойными, взвешенными разговорами тех, кто думал прежде всего об игре, уважал силу и класс соперников. Тем слаще были победы наших спортсменов. Вы вообще соображали, когда говорили, что неплохо было бы «убрать» Канаду «под ноль»?

Вы несете такую самовлюбленную белиберду, от которой «вянут уши» миллионов людей. Прекращайте заниматься делом, которому вы не умеете служить. Попросите Кирилла Набутова, Анну Дмитриеву, Геннадия Орлова... вспомните Розанова, Гендлина, Маслаченко. И научитесь уважать противников. Будьте скромнее. Это всегда вызывает уважение".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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