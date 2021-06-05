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ЧМ по хоккею-2021: расписание матчей 5 июня, США — Канада и Финляндия — Германия

08:30
Хоккеисты сборной США. Фото AFP
Хоккеисты сборной США. Фото AFP
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В субботу, 5 июня, пройдут два матча полуфинала чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Сборная США сыграет против Канады, а Финляндия проведет матч с Германией.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
США — Канада (14.15 — по мск)
Трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
США — Канада (18.15 — по мск)
Трансляция на «Матч ТВ»

3 июня сборная России проиграла Канаде (1:2 ОТ) в 1/4 финала ЧМ-2021 и вылетела с турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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