ЧМ по хоккею-2021: расписание матчей 5 июня, США — Канада и Финляндия — Германия
В субботу, 5 июня, пройдут два матча полуфинала чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Сборная США сыграет против Канады, а Финляндия проведет матч с Германией.
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
США — Канада (14.15 — по мск)
Трансляция на «Матч ТВ»
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
США — Канада (18.15 — по мск)
Трансляция на «Матч ТВ»
3 июня сборная России проиграла Канаде (1:2 ОТ) в 1/4 финала ЧМ-2021 и вылетела с турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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