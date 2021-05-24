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Россия — Словакия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021

02:00
Россия vs Словакия.
Россия vs Словакия.
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Сборные России и Словакии встречаются в рамках предварительного раунда чемпионата мира-2021 в понедельник, 24 мая.

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Формальные события игры Россия — Словакия — в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч ЧМ-2021 Россия — Словакия и другие игры группы A принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия).

Начало встречи — 16.15 понедельника, 24 мая (время московское).

Сборная России стартовала на ЧМ-2021с победы над Чехией (4:3 21 мая) и затем обыграла Великобританию (7:1 22 мая). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры