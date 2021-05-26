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Россия — Дания: команды не открыли счет в первом периоде

16:50
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На чемпионате мира в Риге завершился первый период матча Россия — Дания. Команды ушли на первый перерыв без голов.

Главные события и статистика игры Россия — Дания доступны в матч-центре.

Прямую видеотрансляцию Первого канала вы можете смотреть на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры