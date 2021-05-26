Россия — Дания: команды не открыли счет в первом периоде
16:50
На чемпионате мира в Риге завершился первый период матча Россия — Дания. Команды ушли на первый перерыв без голов.
Главные события и статистика игры Россия — Дания доступны в матч-центре.
Прямую видеотрансляцию Первого канала вы можете смотреть на сайте «СЭ».
Опрос
проголосовало: 41200Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Читайте также
0
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю