На чемпионате мира в Риге завершился первый период матча Россия — Дания. Команды ушли на первый перерыв без голов.

Главные события и статистика игры Россия — Дания доступны в матч-центре.

Прямую видеотрансляцию Первого канала вы можете смотреть на сайте «СЭ».