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Вратарь датчан отбил 10 бросков в первом периоде матча с Россией

16:49
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Сборная России не смогла открыть счет в первом периоде матча предварительного этапа чемпионата мира против Дании.

Россияне нанесли по воротам соперника 10 бросков. Но голкипер Себастьян Дам справился со всеми угрозами.

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