Вратарь датчан отбил 10 бросков в первом периоде матча с Россией
16:49
Сборная России не смогла открыть счет в первом периоде матча предварительного этапа чемпионата мира против Дании.
Россияне нанесли по воротам соперника 10 бросков. Но голкипер Себастьян Дам справился со всеми угрозами.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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