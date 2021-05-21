Сборные России и Чехии проведут первую игру чемпионата мира по хоккею-2021.

Матч ЧМ-2021 Россия — Чехия в группе А пройдет в Риге (Латвия) в Олимпийском центре. Начало игры — в пятницу, 21 мая, в 16.15 (время московское).

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице (начало эфира — в 16.10). Трансляция предоставлена Первым каналом.

Сборная России на предварительном этапе ЧМ-2021 сыграет также с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

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