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Никита Нестеров прибыл в расположение сборной России

16:07
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Защитник «Калгари» Никита Нестеров присоединился к сборной России. Он прибыл в расположение команды, которая находится в Латвии и готовится к старту чемпионата мира, сообщает Twitter ФХР.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры