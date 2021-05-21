Никита Нестеров прибыл в расположение сборной России

Защитник «Калгари» Никита Нестеров присоединился к сборной России. Он прибыл в расположение команды, которая находится в Латвии и готовится к старту чемпионата мира, сообщает Twitter ФХР.

?Защитник Никита Нестеров прибыл в расположение сборной pic.twitter.com/QJeorSa7SB — Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2021

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.