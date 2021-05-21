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Россия — Чехия: прогноз Бадюкова на стартовый матч ЧМ-2021

12:03
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Хоккейный эксперт Алексей Бадюков оценил шансы сборной России на победу в первом матче на чемпионате мира по хоккею с Чехией.

«Нам стоит ожидать плотной борьбы и минимум ошибок, — сказал Бадюков «СЭ». — Много шайб заброшено не будет. Учитывая поражение, которое было в Праге (0:4), наша сборная будет пытаться взвинтить темп. Игры будут похожи. У чехов состав очень хороший, там 6 игроков НХЛ. По скоростям они неплохо подготовились. Надеюсь на более агрессивную игру нападающих и жду от наших защитников более атакующей и солидной игры».

В пятницу, 21 мая, сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею встретится с Чехией. Начало игры — в 16:15 мск.

(Елизавета Денисова)

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