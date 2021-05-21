Сборная России дозаявила на ЧМ в Риге пятерых хоккеистов

Сборная России дополнила заявку на чемпионат мира по хоккею пятью игроками.

В состав команды на турнир в Риге (Латвия) включены защитник Григорий Дронов («Металлург»), а также нападающие Иван Морозов, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин (все трое — СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Теперь в состав сборной России включены 22 хоккеиста — ровно столько необходимо для заполнения заявки на матч. Всего на турнир можно заявить 28 игроков.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет свой первый матч на турнире сегодня, 21 мая против Чехии. Начало встречи — в 16.15 (мск). Помимо матча с Чехией, в группе Россия сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).