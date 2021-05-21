Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сборная России дозаявила на ЧМ в Риге пятерых хоккеистов

11:58

Сборная России дополнила заявку на чемпионат мира по хоккею пятью игроками.

В состав команды на турнир в Риге (Латвия) включены защитник Григорий Дронов («Металлург»), а также нападающие Иван Морозов, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин (все трое — СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Теперь в состав сборной России включены 22 хоккеиста — ровно столько необходимо для заполнения заявки на матч. Всего на турнир можно заявить 28 игроков.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет свой первый матч на турнире сегодня, 21 мая против Чехии. Начало встречи — в 16.15 (мск). Помимо матча с Чехией, в группе Россия сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/events/2021/wm/teams/roster/19304/russia

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 11448
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Бобровский восстал из пепла. Вернулся из запаса по ходу безнадежного матча и за волосы вытащил команду
«Пришло время обыграть бельгийцев». Черчесов — после первой тренировки сборной России перед Евро
Агуэро подпишет двухлетний контракт с «Барселоной»
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры