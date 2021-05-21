Россия — Чехия: видеообзор матча чемпионата мира-2021
18:40
21 мая сборная России по хоккею одержала победу над Чехией (4:3) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2021.
В составе команды Валерия Брагина заброшенные шайбы на свой счет записали Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко.
Встреча Россия — Чехия прошла в Риге (Латвия). Матчи группы А принимает Олимпийский центр.
22 мая россияне сыграют против Великобритании, начало встречи — в 16.15 (мск).
ЧМ-2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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