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Россия — Чехия: видеообзор матча чемпионата мира-2021

18:40
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Валерий Брагин с тренерским штабом сборной России. Фото Reuters
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Валерий Брагин с тренерским штабом сборной России. Фото Reuters
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21 мая сборная России по хоккею одержала победу над Чехией (4:3) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2021.

В составе команды Валерия Брагина заброшенные шайбы на свой счет записали Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко.

Встреча Россия — Чехия прошла в Риге (Латвия). Матчи группы А принимает Олимпийский центр.

22 мая россияне сыграют против Великобритании, начало встречи — в 16.15 (мск).

ЧМ-2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры