Россия — Белоруссия: Шалунов забросил первую шайбу на турнире
20:30
Нападающий сборной России Максим Шалунов отметился голом в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Он сделал счет 3:0 в первом периоде.
Для Шалунова эта первая шайба на этом турнире.
Защитник Никита Задоров нанес бросок от синей линии, а Шалунов подправил шайбу и изменил ее траекторию, что дезориентировало вратаря белорусов.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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