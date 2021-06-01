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Россия — Белоруссия: Шалунов забросил первую шайбу на турнире

20:30
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Нападающий сборной России Максим Шалунов отметился голом в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Он сделал счет 3:0 в первом периоде.

Для Шалунова эта первая шайба на этом турнире.

Защитник Никита Задоров нанес бросок от синей линии, а Шалунов подправил шайбу и изменил ее траекторию, что дезориентировало вратаря белорусов.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры