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Россия — Белоруссия: белорусы поменяли вратаря на 5-й минуте первого периода

20:27
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Тренерский штаб сборной Белоруссии решился на раннюю смену вратаря по ходу матча группового этапа чемпионата мира против России.

Уже на 5-й минуте матча Константина Шостака сменил Алексей Колосов. К этому моменту сборная Белоруссии уже проигрывала со счетом 0:2.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры