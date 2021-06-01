Тренерский штаб сборной Белоруссии решился на раннюю смену вратаря по ходу матча группового этапа чемпионата мира против России.

Уже на 5-й минуте матча Константина Шостака сменил Алексей Колосов. К этому моменту сборная Белоруссии уже проигрывала со счетом 0:2.