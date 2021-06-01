Нападающий сборной России Эмиль Галимов стал автором гола в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Он сделал счет 2:0 в пользу россиян в первом периоде.

Галимов набрасывал шайбу на пятак, где уже находился Владислав Гавриков. Белорусские защитник попытались перехватить шайбу, но от их клюшек она залетела в ворота.