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Россия — Белоруссия: Галимов забил гол в первом периоде

20:22
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Нападающий сборной России Эмиль Галимов стал автором гола в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Он сделал счет 2:0 в пользу россиян в первом периоде.

Галимов набрасывал шайбу на пятак, где уже находился Владислав Гавриков. Белорусские защитник попытались перехватить шайбу, но от их клюшек она залетела в ворота.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры