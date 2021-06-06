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Организаторы чемпионата мира обвинили правительство Латвии в низкой посещаемости ЧМ-2021

6 июня 2021, 11:46
Пустая арена ЧМ-2021. Фото IIHF.
Пустая арена ЧМ-2021. Фото IIHF.
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Президент Латвийской федерации хоккея Алгарс Калвитис ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о низкой посещаемости и высоких ценах на билеты на чемпионате мира в Риге. Вопрос был адресован главе ИИХФ Рене Фазелю, но Калвитис решил ответить за швейцарца.

— Когда мы начали организацию турнира, мы не ожидали, что в принципе будут зрители. Но за несколько месяцев до чемпионата мы начали переговоры с латвийским правительством, что, возможно, стоит пустить людей. Жаль, что оно не приняло решение вовремя, в тот момент, когда мы бы хотели. Мы надеялись, что решение будет 11 мая, но они его перенесли на июнь. Кроме того они сделали очень сложные правила с QR-кодами, эта система введена за месяц до того, как должна быть введена в Европейском союзе. Это очень осложнило прием зрителей. Вот почему у нас низкая посещаемость. Что касается цен, мы выдвинули условия, и было бы сложно их менять по ходу турнира. Если кто-то может прийти на таких условиях — мы очень рады и приветствуем всех, — заявил Калвитис.

Чтобы попасть на матч, купившие билеты должны предоставить цифровой сертификат, подтверждающий недавно перенесенный ковид или наличие прививки от него — такие сертификаты в Латвии начали выдавать 1 июня.

(Дмитрий Кузнецов)

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