Фазель ушел от вопроса о переносе чемпионата мира из Белоруссии

Президент ИИХФ Рене Фазель дипломатично ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о финансовых итогах чемпионата мира-2021 в Латвии и решении отказаться от проведения турнира в Минске.

— Господин Фазель, не обидно ли вам теперь, по окончании чемпионата, что турнир не удалось провести в Белоруссии? Там наверняка было бы больше зрителей и экономической выгоды.

— Это не очень хорошая новость, что турнир прошел без зрителей. Но мы в принципе в бюджете не планировали болельщиков. Каждый проданный билет — уже позитивный момент в смысле дохода. Да, финансовый убыток есть. Но для меня сложнее признать сам факт, что не было зрителей, что игроки остались без них. Но мы должны следовать правилам, жаль. Получилось как получилось. Мы сейчас подобьем итоги, но мы готовы к потерям и будем говорить с нашими маркетинговыми партнерами, разными людьми.

У нас не так плохо с бюджетом, на самом деле, как мы увидели на вчерашнем конгрессе — благодаря фонду, созданному для таких ситуаций. Это было хорошее решения с точки зрения планирования Советом ИИХФ. Мы больше боялись, что не удастся провести чемпионат из-за террористической угрозы, проблем с безопасностью, никогда не думали, что произойдет такой кейс.

В январе этого года ИИХФ сообщила о том, что Минск не примет, как планировалось, чемпионат мира 2021 года.

В организации заявили, что она имеет право перенести турнир, если «организатор не может гарантировать безопасное проведение чемпионата мира».

(Дмитрий Кузнецов)