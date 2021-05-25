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Кто виноват в поражении России от Словакии? Live с Вайсфельдом — в 12.00

09:00
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Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом об итогах матча чемпионата мира по хоккею Россия — Словакия (1:3) — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:

— Россия проиграла — это сенсация?

— Кто виноват в поражении?

— Теперь мы не фавориты ЧМ?

— Помогут ли Самсонов, Орлов и Тарасенко?

— Канада не попадет в плей-офф?

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры