Чехия — Белоруссия: видеообзор матча ЧМ-2021
01:10
Сборная Чехии в матче группового этапа чемпионата мира в овертайме обыграла Белоруссию со счетом 3:2.
На шайбы Яна Коваржа, Филипа Задины и Доминика Кубалика, который забил победный гол в овертайме, белорусы ответили точными бросками Егора Шаранговича и Владислава Еременко.
Чехи одержали первую победу на турнире и расположились на шестом месте в группе А, имея в активе два очка. Белоруссия с 4 очками — на четвертой строчке.
Читайте также
Овечкин на распутье: остаться в «Вашингтоне», перейти в другой клуб НХЛ или вообще вернуться в «Динамо»?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю