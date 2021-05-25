Сборная Чехии в матче группового этапа чемпионата мира в овертайме обыграла Белоруссию со счетом 3:2.

На шайбы Яна Коваржа, Филипа Задины и Доминика Кубалика, который забил победный гол в овертайме, белорусы ответили точными бросками Егора Шаранговича и Владислава Еременко.

Чехи одержали первую победу на турнире и расположились на шестом месте в группе А, имея в активе два очка. Белоруссия с 4 очками — на четвертой строчке.