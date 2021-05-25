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Чехия — Белоруссия: видеообзор матча ЧМ-2021

01:10
24 мая. Чехия — Белоруссия — 3:2 ОТ. Фото IIHF
24 мая. Чехия — Белоруссия — 3:2 ОТ. Фото IIHF
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Сборная Чехии в матче группового этапа чемпионата мира в овертайме обыграла Белоруссию со счетом 3:2.

На шайбы Яна Коваржа, Филипа Задины и Доминика Кубалика, который забил победный гол в овертайме, белорусы ответили точными бросками Егора Шаранговича и Владислава Еременко.

Чехи одержали первую победу на турнире и расположились на шестом месте в группе А, имея в активе два очка. Белоруссия с 4 очками — на четвертой строчке.

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