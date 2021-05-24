Кожевников — об Овечкине: «Саша — патриот. Не думаю, что он завершит карьеру в сборной»
12:32
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отсутствие Александра Овечкина на чемпионате мира-2021 в Латвии.
«У Овечкина не заключен контракт, но есть обязательства в сборной. Саша — патриот, он всегда сможет приехать. Если он сейчас там не сыграет, то я не думаю, что он собирается завершать карьеру в сборной. Пока нельзя назвать состав сборной сильнейшим с такими игроками как Тарасенко, Орлов и Самсонов. Надо дождаться ЧМ, посмотреть на игру и тогда судить. Насчет Владимира пока неизвестно, будет ли он вообще присутствовать в составе или нет», — сказал Кожевников «СЭ».
Александр Овечкин смотрет сыграть на ЧМ-2021 из-за большого количества повреждений в НХЛ.
(Вероника Ротенберг)
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