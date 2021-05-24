Роман Ротенберг рассказал, почему в сборной России не стали ждать Капризова

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, почему нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не вызван в состав сборной России на ЧМ-2021.

«Капризов завтра играет, а у нас очень сжатые сроки, при которых даже один день имеет большую разницу. Вопрос визы тоже стоит на повестке, так как без нее потребуются два дополнительных дня. Также всегда возникают вопросы по клубу, так как у Капризова заканчивается контракт, ему предстоят серьезные переговоры, поэтому мы не можем рисковать.



С Капризовым я разговаривал позавчера, он всегда готов приезжать в сборную и имеет желание. Поэтому здесь стоит только вопрос сроков, в этой ситуации мы выбирали, исходя из всех факторов», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России после 2 туров набрала 6 очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдет сегодня — в понедельник, 24 мая, начало — в 16.15 мск.