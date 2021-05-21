Григоренко уступает только Овечкину и Ковальчуку по победным голам сборной России на ЧМ

Михаил Григоренко принес сборной России первую победу на чемпионате мира в Риге, отличившись за 19 секунд до окончания матча с Чехией. Для форварда «Коламбуса» этот гол стал пятым победным на трех ЧМ. Столько же решающих бросков нанесли Алексей Морозов, Евгений Дадонов, Алексей Яшин и Евгений Малкин, больше — только Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

Лидеры сборной России по победным голам на ЧМ

Игрок Матчи Голы Победные Александр Овечкин 83 35 10 Илья Ковальчук 94 36 9 Михаил Григоренко 18 9 5 Алексей Морозов 52 19 5 Евгений Дадонов 58 22 5 Алексей Яшин 59 24 5 Евгений Малкин 63 32 5

Всего Григоренко забил на чемпионатах мира девять голов, принеся сборной России победы над Австрией и Швейцарией в 2018-м, Швецией и Чехией в 2019-м и Чехией в 2021-и.

Голы Михаила Григоренко на чемпионатах мира