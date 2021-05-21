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Григоренко уступает только Овечкину и Ковальчуку по победным голам сборной России на ЧМ

20:41
Михаил Григоренко. Фото AFP
Михаил Григоренко. Фото AFP
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Михаил Григоренко принес сборной России первую победу на чемпионате мира в Риге, отличившись за 19 секунд до окончания матча с Чехией. Для форварда «Коламбуса» этот гол стал пятым победным на трех ЧМ. Столько же решающих бросков нанесли Алексей Морозов, Евгений Дадонов, Алексей Яшин и Евгений Малкин, больше — только Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

Лидеры сборной России по победным голам на ЧМ

Игрок

Матчи

Голы

Победные

Александр Овечкин

83

35

10

Илья Ковальчук

94

36

9

Михаил Григоренко

18

9

5

Алексей Морозов

52

19

5

Евгений Дадонов

58

22

5

Алексей Яшин

59

24

5

Евгений Малкин

63

32

5

Всего Григоренко забил на чемпионатах мира девять голов, принеся сборной России победы над Австрией и Швейцарией в 2018-м, Швецией и Чехией в 2019-м и Чехией в 2021-и.

Голы Михаила Григоренко на чемпионатах мира

Дата

Стадия

Соперник

Гол

06.05.2018

Гр.турнир

Австрия — 7:0

9.34 (1:0)

06.05.2018

Гр.турнир

Австрия — 7:0

23.52 (4:0)

10.05.2018

Гр.турнир

Чехия — 3:4 ОТ

21.00 (2:2)

12.05.2018

Гр.турнир

Швейцария — 4:3

56.07 (4:2)

15.05.2019

Гр.турнир

Италия — 10:0

36.25 (8:0)

21.05.2019

Гр.турнир

Швеция — 7:4

37.17 (5:1)

23.05.2019

1/4 финала

США — 4:3

47.02 (4:2)

26.05.2019

Матч за 3-е место

Чехия — 3:2 Б

13.00 (1:0)

21.05.2021

Гр.турнир

Чехия — 4:3

59.41 (4:3)

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