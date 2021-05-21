Григоренко уступает только Овечкину и Ковальчуку по победным голам сборной России на ЧМ
Михаил Григоренко принес сборной России первую победу на чемпионате мира в Риге, отличившись за 19 секунд до окончания матча с Чехией. Для форварда «Коламбуса» этот гол стал пятым победным на трех ЧМ. Столько же решающих бросков нанесли Алексей Морозов, Евгений Дадонов, Алексей Яшин и Евгений Малкин, больше — только Илья Ковальчук и Александр Овечкин.
Лидеры сборной России по победным голам на ЧМ
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Победные
|
Александр Овечкин
|
83
|
35
|
10
|
Илья Ковальчук
|
94
|
36
|
9
|
Михаил Григоренко
|
18
|
9
|
5
|
Алексей Морозов
|
52
|
19
|
5
|
Евгений Дадонов
|
58
|
22
|
5
|
Алексей Яшин
|
59
|
24
|
5
|
Евгений Малкин
|
63
|
32
|
5
Всего Григоренко забил на чемпионатах мира девять голов, принеся сборной России победы над Австрией и Швейцарией в 2018-м, Швецией и Чехией в 2019-м и Чехией в 2021-и.
Голы Михаила Григоренко на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Гол
|
06.05.2018
|
Гр.турнир
|
Австрия — 7:0
|
9.34 (1:0)
|
06.05.2018
|
Гр.турнир
|
Австрия — 7:0
|
23.52 (4:0)
|
10.05.2018
|
Гр.турнир
|
Чехия — 3:4 ОТ
|
21.00 (2:2)
|
12.05.2018
|
Гр.турнир
|
Швейцария — 4:3
|
56.07 (4:2)
|
15.05.2019
|
Гр.турнир
|
Италия — 10:0
|
36.25 (8:0)
|
21.05.2019
|
Гр.турнир
|
Швеция — 7:4
|
37.17 (5:1)
|
23.05.2019
|
1/4 финала
|
США — 4:3
|
47.02 (4:2)
|
26.05.2019
|
Матч за 3-е место
|
Чехия — 3:2 Б
|
13.00 (1:0)
|
21.05.2021
|
Гр.турнир
|
Чехия — 4:3
|
59.41 (4:3)
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