Главный тренер сборной Чехии рассказал о причинах поражения от России
20:37
Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан рассказал о причинах поражения от сборной России (3:4) в стартовом матче чемпионата мира.
— Сборная России победила сегодня заслуженно. Мы не придерживались нашего плана. Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали. Хоть мы и не были лучшей командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко.
— Вы выиграли все матчи перед турниром, но в стартовой игре чемпионата мира проиграли. Как это повлияет на команду?
— Лучше пусть это будет в начале турнира.
(Артур Хайруллин)
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