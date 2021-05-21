Главный тренер сборной Чехии рассказал о причинах поражения от России

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан рассказал о причинах поражения от сборной России (3:4) в стартовом матче чемпионата мира.

— Сборная России победила сегодня заслуженно. Мы не придерживались нашего плана. Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали. Хоть мы и не были лучшей командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко.

— Вы выиграли все матчи перед турниром, но в стартовой игре чемпионата мира проиграли. Как это повлияет на команду?

— Лучше пусть это будет в начале турнира.

(Артур Хайруллин)