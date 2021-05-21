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Главный тренер сборной Чехии рассказал о причинах поражения от России

20:37
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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан рассказал о причинах поражения от сборной России (3:4) в стартовом матче чемпионата мира.

— Сборная России победила сегодня заслуженно. Мы не придерживались нашего плана. Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали. Хоть мы и не были лучшей командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко.

— Вы выиграли все матчи перед турниром, но в стартовой игре чемпионата мира проиграли. Как это повлияет на команду?

— Лучше пусть это будет в начале турнира.

(Артур Хайруллин)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры