Финляндия — Канада: финны открыли счет в финале чемпионата мира
6 июня 2021, 20:33
Сборная Финляндии открыла счет в финальном матче чемпионата мира против сборной Канады.
На девятой минуте отличился Михаэль Руохомаа. Счет матча — 1:0 в пользу финнов.
Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия).
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