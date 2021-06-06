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Три российских арбитра будут судить финал чемпионата мира

6 июня 2021, 18:56
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Три российских арбитра будут работать на финале чемпионата мира по хоккею, сообщается на официальном сайте ФХР.

Главными судьями выступят россиянин Юрий Ромасько и чех Мартин Фране, оба лайнсмена — Глеб Лазарев и Никита Шалагин — представители России.

Финальный матч между Финляндией и Канадой состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 20.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/80603/

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