Три российских арбитра будут судить финал чемпионата мира

Три российских арбитра будут работать на финале чемпионата мира по хоккею, сообщается на официальном сайте ФХР.

Главными судьями выступят россиянин Юрий Ромасько и чех Мартин Фране, оба лайнсмена — Глеб Лазарев и Никита Шалагин — представители России.

Финальный матч между Финляндией и Канадой состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 20.15 (мск).