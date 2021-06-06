Три российских арбитра будут судить финал чемпионата мира
6 июня 2021, 18:56
Три российских арбитра будут работать на финале чемпионата мира по хоккею, сообщается на официальном сайте ФХР.
Главными судьями выступят россиянин Юрий Ромасько и чех Мартин Фране, оба лайнсмена — Глеб Лазарев и Никита Шалагин — представители России.
Финальный матч между Финляндией и Канадой состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 20.15 (мск).
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