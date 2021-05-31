Антон Слепышев: «Хорошо, что удалось победить в день рождения Брагина»

Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал победу над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира.

— Что принесли сборной Орлов и Тарасенко?

— Мы их прекрасно знаем, отличные ребята, отличные хоккеисты. Очень помогли нам сегодня, так что все отлично.

— Сегодня у вас было особенное желание.

— Пытаюсь играть каждый матч с таким желанием. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера.

— Что случилось в эпизоде, когда влетели в Рейдеборна?

— Вылезал на ворота, сбил защитник. Судьи здорово разобрались. Еще лежа на льду, я сказал ему, что меня сбили, ничего личного.

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Следующий матч команда проведет против сборной Белоруссии во вторник, 1 июня.

(Артур Хайруллин)