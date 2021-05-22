Дания — Швеция: видеообзор матча-сенсации ЧМ-2021
15:06
Сборная Дании одержала сенсационную победу над Швецией со счетом 4:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021.
В составе номинальных хозяев хет-трик оформил нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен, одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. Обзор матча можно прочитать в материале «СЭ» по этой ссылке
Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь
Читайте также
Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю