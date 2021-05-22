Сборная Дании одержала сенсационную победу над Швецией со счетом 4:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021.

В составе номинальных хозяев хет-трик оформил нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен, одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. Обзор матча можно прочитать в материале «СЭ» по этой ссылке

Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь