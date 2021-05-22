Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Дания — Швеция: видеообзор матча-сенсации ЧМ-2021

15:06
Теги:

Сборная Дании одержала сенсационную победу над Швецией со счетом 4:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021.

В составе номинальных хозяев хет-трик оформил нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен, одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. Обзор матча можно прочитать в материале «СЭ» по этой ссылке

Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Россия — Великобритания: прогноз Бадюкова на второй матч чемпионата мира-2021
Россия — Великобритания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Один из ведущих легионеров КХЛ бросил играть в плей-офф. По ходу решающей серии он договорился с другим клубом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры